فوز طارق مؤمن وهزيمة نور الشربيني في بطولة سي اي بي للاسكواش

حقق طارق مؤمن المصنف الثالث علي العالم فوزا مستحقا علي منافسه الألماني سيمون روسنر المصنف السادس عالميا في اولي مبارياته بدور المجموعات لبطولة سي اي بي للاسكواش . وحول النجم المصري تأخره في النتيجة الي فوز بنتيجة شوطين مقابل واحد . وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي : 2-1: 6-11، 11-3، 11-8 . Advertisements علي الجانب الاخر تلقت نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا خسارة مفاجئة في مستهل مشوارها بالبطولة امام الانجليزية سارة جان بيري المصنفة السابعة . وخسرت نور الشربيني المباراة التي استمرت ل ٣٢ دقيقة بنتيجة شوطين دون رد . وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي : 11-8، 11-9 .

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