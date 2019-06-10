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فوز طارق مؤمن وهزيمة نور الشربيني في بطولة سي اي بي للاسكواش

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حقق طارق مؤمن المصنف الثالث علي العالم فوزا مستحقا علي منافسه الألماني سيمون روسنر المصنف السادس عالميا في اولي مبارياته بدور المجموعات لبطولة سي اي بي للاسكواش .

وحول النجم المصري تأخره في النتيجة الي فوز بنتيجة شوطين مقابل واحد .

وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي : 2-1: 6-11، 11-3، 11-8 .

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علي الجانب الاخر تلقت نور الشربيني المصنفة

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الثانية عالميا خسارة مفاجئة في مستهل مشوارها بالبطولة امام الانجليزية سارة جان بيري المصنفة السابعة .

وخسرت نور الشربيني المباراة التي استمرت ل ٣٢ دقيقة بنتيجة شوطين دون رد .

وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي : 11-8، 11-9 .           

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