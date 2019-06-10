فوز طارق مؤمن وهزيمة نور الشربيني في بطولة سي اي بي للاسكواش

حقق طارق مؤمن المصنف الثالث علي العالم فوزا مستحقا علي منافسه الألماني سيمون روسنر المصنف السادس عالميا في اولي مبارياته بدور المجموعات لبطولة سي اي بي للاسكواش .
وحول النجم المصري تأخره في النتيجة الي فوز بنتيجة شوطين مقابل واحد .
وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي : 2-1: 6-11، 11-3، 11-8 .
علي الجانب الاخر تلقت نور الشربيني المصنفة
وخسرت نور الشربيني المباراة التي استمرت ل ٣٢ دقيقة بنتيجة شوطين دون رد .
وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي : 11-8، 11-9 .
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