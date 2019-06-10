رئيس الزمالك: العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصري

أكد مرتضي منصور ، رئيس نادي الزمالك ، أن العمليات الإرهابية التي تستهدف أبناء مصر في القوات المسلحة والشرطة ، لن تنال من عزيمة المصريين في دعمهم ومساندتهم لمؤسسات الدولة في القضاء

نهائيا على الإرهاب .

وأضاف رئيس الزمالك ، أن العملية الإرهابية الأخيرة التي حدثت في عيد الفطر تكشف عن الافكار المتطرفة والارهابية ، ومحاولات

تلك الجماعات والتنظيمات افساد فرحة الشعب المصري .

وأشار رئيس الزمالك ، بوجود مخططات من قبل قطر وتركيا لاستهداف الجيش المصري ، من خلال دعمهم للتنظيمات الإرهابية .

وأكد مرتضي منصور ، أن الدولة المصرية سوف تنتصر على الإرهاب وعلى الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية