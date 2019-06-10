أكد مرتضي منصور ، رئيس نادي الزمالك ، أن العمليات الإرهابية التي تستهدف أبناء مصر في القوات المسلحة والشرطة ، لن تنال من عزيمة المصريين في دعمهم ومساندتهم لمؤسسات الدولة في القضاءنهائيا على الإرهاب .
وأضاف رئيس الزمالك ، أن العملية الإرهابية الأخيرة التي حدثت في عيد الفطر تكشف عن الافكار المتطرفة والارهابية ، ومحاولات
وأشار رئيس الزمالك ، بوجود مخططات من قبل قطر وتركيا لاستهداف الجيش المصري ، من خلال دعمهم للتنظيمات الإرهابية .
وأكد مرتضي منصور ، أن الدولة المصرية سوف تنتصر على الإرهاب وعلى الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك: العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.