تعرف على موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

كشف مصدر مسئول في منتخب مصر، عن موعد انضمام محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول للمعسكر استعدادا لبطولة امم افريقيا. وليفربول للمعسكر استعدادا لبطولة امم افريقيا. وقال المصدر، ان محمد صلاح قد ينضم غدا الاثنين بعدما قضى فترة استجمام فب الجونة عقب موسم شاق خاضه مع فريق ليفربول.

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