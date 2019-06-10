الغرايري يصل للتعاقد رسمياً مع الحمرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينتظر أن يكون المدرب التونسي غازي الغرايري، وصل أمس إلى الدولة، وسيلتقي إدارة نادي الحمرية لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل العقد مع «العنابي».

وكان نادي الحمرية، عين محمد إسماعيل، مساعداً للمدرب، فيما سيتم تعيين مدرب حراس جديد مع استمرار مدرب اللياقة البرازيلي. وأشرف الغرايري، على العروبة الموسم الماضي، وحصل معه على المركز الثالث بفارق هدف من حتا، وسبق للغرايري، العمل مع أندية الإمارات والشعب والعروبة، وسيكون المدرب التونسي المخضرم مطالباً بقيادة العنابي للصعود إلى دوري الخليج العربي. وكان الحمرية، تعاقد مع عبدالله نني مدافع فريق دبا الحصن ولاعب الإمارات السابق، كما تعاقد مع سعود مدافع الحصن، والعماني سعيد كلاعب مقيم.