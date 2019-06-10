شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الطنيجي: دوري الهواة خارج الاهتمام بعد رحيل مارادونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تحدث المدرب محمد سعيد الطنيجي عميد مدربي الدرجة الأولى من خلال مشواره مع نادي الذيد لمدة 12 سنة، وتناول الجوانب الإيجابية والسلبية في دوري الهواة وقدّم مقترحات جديرة بالمناقشة للمستقبل مثل تشكيل منتخب للدرجة الأولى وتقديم جوائز لأبرز النجوم، كما أشار إلى أفضلية المحترف العربي والإفريقي في دوري الدرجة الأولى وهنا نص الحوار:

* كيف تقيّم دوري الدرجة الأولى لموسم 2018-2019؟

- دوري الدرجة الأولى كمنافسة كان جيداً بدليل أن الإثارة والسباق نحو الصعود إلى دوري الأضواء ظلت قائمة حتى صفارة النهاية، بلاشك فريق خورفكان استحق الصعود عن جدارة وأبارك له ولنادي حتا، وأعتقد أن العروبة لم يحالفه الحظ، ولكن من الناحية الإعلامية كان الاهتمام أقل من السنوات الماضية ولم يكن هناك اهتمام من القنوات الرياضية المختلفة بالقدر والمستوى الذي كان فيه خلال موسم مارادونا في الدرجة الأولى مدرباً للفجيرة، أمّا من النواحي الإدارية فعلى مستوى اتحاد الكرة ولجنة المسابقات فقد سارت الأمور طبيعية وعادية وروتينية جداً، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لايكون الاهتمام بالدرجة الأولى موازياً للاهتمام والهالة في دوري الخليج العربي باختيار أفضل لاعب وأفضل حارس وتسليمه القفاز الذهبي وتكريم الهداف وأفضل لاعب ونجم الموسم وافضل صانع ألعاب ومدافع؟

* ما هي مقترحاتك بخصوص هذا الأمر؟

- أقترح تشكيل لجنة فنية خاصة من اتحاد الكرة بدوري الدرجة الأولى لإنجاز هذه الأمور وعلى الأقل أن تجتمع مرة أو مرتين في الشهر؛ فالأمر لا يكلف شيئاً وأقترح تشكيل منتخب للدرجة الأولى وأن يكون له مدرب يقوده في مباريات ودية مع منتخبات شرق آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا وفي البطولات الودية التي يعتذر منتخبنا عن المشاركة فيها واستغلال أيام الفيفا التي لا يتمكن فيها منتخبنا من المشاركة في مباراة ودية، ويمكن الاستعانة في هذا المنتخب باللاعبين البارزين من المشمولين بقرار صاحب السمو رئيس الدولة من حملة المراسيم وأبناء المواطنات والمقيمين والمواليد، وأتمنى أن يكون هناك قرار تنظيمي لهذه الفئات بأن يكون وجودهم في الأندية محصوراً للاعبين الذين تتراوح أعمارهم مابين سن 18 إلى 22 سنة كحد أقصى لأن اللاعب المقيم إذا كان عمره أكثر من 28 سنة لن يكون مفيداً وتجربته ستكون مثله مثل أي محترف أجنبي.

* كيف تنظر إلى موقف المدرب المواطن في دوري الدرجة الأولى؟

- أولاً: قبل الحديث عن المدرب المواطن في دوري الهواة يجب أن نسأل عن سبب عن عدم ترحيب أندية دوري الخليج العربي بالمدرب الوطني، في البداية يجب تفعيل دور المدرب المواطن في دوري الخليج العربي وأن تكون هناك آلية للعمل في دوري الدرجة الأولى ولكن لا أعتقد أن اتحاد الكرة يستطيع أن يفرض رأيه على إدارات الأندية لأن لكل إدارة توجّهاً ورؤية خاصة بها، ومن خلال تجربتي الطويلة في دوري الأولى فإن قلة من المدربين الأجانب نجحوا للدرجة الأولى وعلى رأسهم العراقي عبد الوهاب عبد القادر وأيمن الرمادي والأرجنتيني ميجيل لأنهم يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن الدرجة الأولى، ومشكلة أي مدرب في الدرجة الأولى دائماً أنه هو من يتحمل المسؤولية عند حدوث النتائج السلبية، وهذا أمر طبيعي أن يتحمل المدرب المسؤولية ولكن يجب أن تتوفر له العوامل المساعدة الأخرى مثل النواحي المالية وتوفير أفضل اللاعبين على مستوى المواطنين والأجانب وكل هذه الأمور محكومة ومرتبطة بالميزانية المالية المتاحة، ورغم كل ذلك يتم النظر للمدرب في الدرجة الأولى بأنه سبب الفشل، ونعترف بأننا كمدربين جزء من المسؤولية، ولكن على الأقل هناك حد أدنى من القصور من إدارات الأندية يجب أن تعترف به، وتميز ونجاح عبد العزيز العنبري مع الشارقة أكبر دليل على تميز وتألق المدرب المواطن في حال الحصول على الفرصة ومن قبله مهدي علي في المنتخبات الوطنية ومن قبلهم جميعاً المدرب القدير جمعة ربيع.

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* أنت كمدرب حصلت على فرصتك الكافية في نادي الذيد؟

- لا أنكر ذلك، وأشكر سالم بن هويدن رئيس النادي وإخوانه الأعضاء في التعاون معي ونادي الذيد هو بيتي وجاهز لخدمته في أي وقت ومن أي موقع وليس شرطاً أن أكون مدرباً، والحديث لا أقصد به نادي الذيد؛ بل نظرة عامة لمعاناة مدربي لدرجة الأولى على مستوى الأجانب والمواطنين وهناك نقطة مهمة تعتبر القاسم المشترك في نجاح المدرب وهي عملية بناء فريق وهذه العملية تحتاج إلى وقت كافٍ وتعاون بعيد المدى بين الإدارة والجهاز الفني بأن تتاح الفرصة للمدرب ببناء فريق متجانس والمحافظة على بقاء الفريق لثلاث سنوات أو على الأقل لمدة سنتين والاستقرار مطلوب حتى على مستوى اللاعبين الأجانب ولكن حسب ما تشاهدون أندية الدرجة الأولى في كل موسم تقدم فريقاً جديداً مختلفاً عن السنة الماضية وإن لم يكن كله فبنسبة 90% على الأقل.

اللاعب السوداني

* ماهي جاهزيتك للعمل مع أي فريق آخر غير نادي الذيد؟

- في النهاية أنا مدرب محترف وسأكون جاهزاً للعمل في أي نادٍ آخر وفاوضني أحد الأندية ولم نصل لاتفاق وأمتلك رؤية وخطة عمل متكاملة للموسم الجديد في حال التعاقد مع أي نادٍ وأفضل لدوري الدرجة الأولى أن يكون المحترفون الأجانب من الدول العربية ونوعاً ما من عرب إفريقيا، وأنا توقعت انضمام الثنائي السوداني بكري المدينة ومحمد عبد الرحمن لأحد أنديتنا في الموسم الماضي وهما مؤهلان للاحتراف في الملاعب الخليجية، وعندما تحدثت لمسؤولي نادي المريخ السوداني عن هذا الأمر كان في بداية الموسم، وقبل أن يصبح بكري المدينة حديث الناس في الملاعب الإفريقية والعربية وقبل أن يتوج محمد عبد الرحمن بهداف كأس زايد للأندية العربية بفترة طويلة، لقد قاد اللاعبان المريخ إلى نصف النهائي رغم أن المريخ كان يلعب من دون محترفين أجانب في هذه البطولة، ولكن المدينة وعبد الرحمن شكلا الفارق والإضافة وأكدا أنهما لا يقلان عن المحترفين الأجانب في الأندية العربية المنافسة، كما أن وجود اللاعب السوداني يختلف عن البقية لأنك ستكون كسبت جمهوراً كبيراً من أبناء الجالية السودانية وستضمن حضور 200 متفرج على الأقل في تدريبات الفريق.

ابتعاد سعيد الطنيجي خسارة للكرة الإماراتية

قال محمد سعيد الطنيجي «أحزنني ابتعاد واستقالة سعيد عبيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات السابق»، واعتبر استقالته خسارة للكرة الإماراتية ولأندية الدرجة الأولى وللاتحاد بصفة عامة، فهو رجل صاحب فكر كروي مواكب للعصر بدليل أنه أول من اعترض على قيادة المدرب الإيطالي البرتو زاكيروني لمنتخبنا الوطني، وتوقع ألا يقدم أي جديد للكرة الإماراتية لأنه ليس المدرب المناسب للأبيض، وتمنى محمد سعيد عودة سعيد عبيد الطنيجي للعمل في مجال كرة القدم في أقرب فرصة ممكنة.