شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي مهتم ببيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت تقارير إعلامية في بريطانيا أن نادي تشيلسي الإنجليزي مهتم بضم ليون بيلي لاعب وسط باير ليفركوزن الألماني كبديل للبلجيكي إيدن هازارد المزمع انضمامه إلى ريال مدريد. وأوضحت صحيفة «ميل أون صانداي» البريطانية الصادرة أمس أن اهتمام النادي الانجليزي الفائز ببطولة الدوري الأوروبي بضم اللاعب الجامايكي الصاعد (21 عاماً) ازداد بسبب رحيل هازارد. في الوقت نفسه، ذكرت الصحيفة أن على تشيلسي أولاً أن ينجح في مساعيه أمام المحكمة الرياضية الدولية للطعن على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنعه من ضم لاعبين جدد أو لإصدار تعليق مؤقت لهذه العقوبة.

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