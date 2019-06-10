الأهلي يلجأ ل «الفيفا» و«الكاس» بسبب مباريات الدوري

ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الأخير، برئاسة محمود الخطيب، التداعيات الأخيرة بخصوص موقف اتحاد الكرة من المباريات المتبقية من مسابقة الدوري، والتي لم يتحدد موعد إقامتها بعد.. وقرر المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديا؛ وفقا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبي أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، مرورًا بمركز التسوية والتحكيم، وصولًا إلى الفيفا، والمحكمة الرياضية الدولية «الكاس» لحفظ حقوق النادي في بطولة الدوري العام موسم 2019/‏‏2018 بعد القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة، والتي لم تراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقق العدالة.

طالب الأهلي اتحاد الكرة بأن يضطلع بمسؤولياته دون تأخر، وفتح باب القيد المحلي في الموعد المناسب، وأن يكون بالتزامن مع القيد الإفريقي بحدٍ أقصى في 10 يوليو المقبل حتى تتمكن الأندية المصرية التي تتقرر مشاركاتها في بطولات «كاف» من تسجيل لاعبيها الجدد إفريقيًا بدون سداد غرامة مالية.

كما طالب الأهلي باتخاذ كافة التدابير لإدارة المسابقات المحلية بطريقة احترافية تحفظ حقوق الجميع وتحديد الموقف من استكمال بقية بطولات الموسم المنصرم عند انطلاق الموسم الجديد، وإعداد لائحة متكاملة للمسابقات المحلية ذات بنود واضحة، وغير قابلة للاجتهاد، والتفسيرات الشخصية، متضمنةً علاج كل السلبيات، وأن يقوم بإعداد هذه اللائحة خبراء متخصصون، وأن يمنح الاتحاد الفرصة كاملة لكل الأندية للاطلاع على مشروع هذه اللائحة وإبداء الملاحظات عليها لتكون بعد اعتمادها السندَ والمرجعية لأي نادٍ في طلباته قبل اللجوء للاتصالات والعلاقات الشخصية.

على صعيد آخر قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري، استبعاد محمود جنش حارس مرمى الزمالك من حساباته في المباراة الودية الأولى بمعسكر برج العرب بالإسكندرية، المقرر لها الخميس المقبل، على أن يمنح الفرصة خلالها لأحمد أو محمد الشناوي للحكم عليهما بشكل نهائي في ظل المنافسة المشتعلة بينهما على حراسة عرين الفراعنة في أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

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كما يفضّل جهاز المنتخب إراحة جنش بعد عودته للتدريبات الجماعية مؤخراً، عقب الإصابة التي تعرض لها بكدمة في القدم لحين اكتمال شفائه تماماً.

على صعيد متصل، بات محمود الونش مدافع الزمالك هو الأقرب للخروج من قائمة المنتخب النهائية لأمم إفريقيا التي تضم 23 لاعباً فقط والتي سيتم إعلانها غدا الثلاثاء وهو الموعد الأخير الذي حدده الكاف لإعلان القوائم النهائية، حيث استقر جهاز المنتخب على استبعاد الونش ومحمد أبو جبل من القائمة النهائية.

من ناحية أخرى، يطرح اتحاد الكرة اليوم تذاكر مباراة مصر وتنزانيا الودية المقرر إقامتها باستاد برج العرب في التاسعة من مساء يوم 13 يونيو الجاري، وذلك من خلال ثلاثة مراكز توزيع في ناديي الأولمبي والترام وميدان المطار ببرج العرب.

وأوضح عامر حسين، رئيس منطقة الإسكندرية، أن الجهات الأمنية وافقت على دخول الجماهير بواقع 30 ألفاً.