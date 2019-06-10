شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يتعاقد مع كارليتوس وميليسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى
أكد أحمد الرميثي رئيس مجلس شركة الوحدة لكرة القدم تعاقد النادي مع الإسباني كارليتوس ماجيستك مهاجم نادي ليجيا وارسو البولندي، بعد دخول أكثر من ناد على خط التعاقد معه أبرزهم النصر.
وكان الرميثي نشر عبر حسابه في «تويتر» صورة الرقم 27 وقميص نادي ليجيا وارسو الذي يرتديه كارليتوس، وعلق عليها «الله على أيام العنزي»، وذلك في إشارة إلى هداف الوحدة السابق محمد سالم العنزي الذي كان يرتدي الرقم 27.
كما أشار أحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم إلى تعاقد النادي مع الأوروغوياني نيكولاس ميليسي لاعب وسط نادي الظفرة، علماً ان «العنابي» أعلن أمس رسمياً التعاقد مع المدرب الهولندي موريس شتاين ليحل مكان مواطنه تين كات.
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