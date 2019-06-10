شكرا لقرائتكم خبر عن زنشنكو على خطى كاسياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لن يتحول الأوكراني أولكسندر زنشنكو لاعب وسط مانشستر سيتي لحارس مرمى مثل الأسطورة إيكر كاسياس لكنه سيسير على خطاه في الزواج من مراسلة صحفية، كما فعل إيكر وسارا كاربونيرو بعد مونديال 2010 بجنوب إفريقيا.
وأثار اللاعب الأوكراني التساؤلات بعدما شوهد في منطقة الصحفيين وهو يجري مقابلة مع خطيبته فالدا شوشيجلوفا بعد فوز أوكرانيا على صربيا 5- صفر يوم الجمعة الماضي أنهاها بتقبيلها ما أحرج المراسلة أمام الكاميرا وزملائها، وقدم نجم سيتي بطل الدوري الممتاز أداءً لافتاً في المباراة التي أقيمت في ملعب «لفيف» ضمن تصفيات المجموعة الثانية في بطولة يورو 2020، وختمها بتصدر عناوين الصحف العالمية بسبب فالدا.
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