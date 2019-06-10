أحمد المهبوبي: دوري الهواة سينطلق ب 11 فريقاً

رحب أحمد المهبوبي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة تطوير أندية الهواة بانضمام البطائح إلى فرق الهواة، واعتبر أنه إضافة للمنافسات، وقال المهبوبي: بالتأكيد انضمام البطائح يعد إضافة مهمة لمنافسات الهواة، ووجوده سيزيد عدد الفرق وبالتالي عدد المباريات وفي الأخير كل ذلك يؤدي إلى تطور المستوى وزيادة الإثارة في المنافسات المختلفة خاصة دوري الأولى وأعتقد أن فريق البطائح لديه قدرات جيدة وسيكون إضافة نوعية ونأمل انضمام فرق أخرى.

عن عودة الجزيرة الحمراء والرمس، ذكر أحمد المهبوبي أن الاتحاد لم يتلقّ مايفيد بعودتهما وقال: نأمل عودتهما لكنّ الناديين لم يخاطبا الاتحاد وحتى الآن دوري الأولى سينطلق الموسم المقبل بعدد 11 فريقاً هي الفرق الثمانية التي خاضت مسابقة الموسم الماضي إلى جانب البطائح والفريقين الهابطين.

وأضاف: الباب مفتوح لعودة أي نادٍ وهو سيكون محل ترحيب من الاتحاد.

وعن شكاوى الأندية من الملاعب قال: لم نتلقّ شكاوى بهذا الخصوص، الاتحاد قام بما عليه والحفاظ على هذه الملاعب ليس مسؤوليته وحده؛ بل مسؤولية الأندية أيضاً وهي مسؤولية مشتركة وكلنا نكمل بعضنا.

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وذكر المهبوبي أنه مع استمرار النظام القديم واللائحة المعمول بها في دوري الأولى حالياً فيما يتعلق بالفصل بين الأندية المتساوية في النقاط وقال: هناك من طالب بإقامة مباراة فاصلة بين الناديين المتساويين في عدد النقاط، وهناك مقترحات قدمت للجنة المسابقات ولكني على الصعيد الشخصي مع استمرار النظام القديم وطالما أن هناك فريقاً فاز ذهاباً وإياباً أو تفوق في مجموع المواجهات المباشرة فهذا يعني أنه أفضل من الآخر وبالتالي ليس هناك حاجة لمباراة فاصلة لكن في الأخير الاتحاد منفتح على كل الآراء والمقترحات ويرحب بكل رأي ومقترح من شأنه تطوير مسابقة دوري الأولى. وأشاد المهبوبي بمستوى البطولة في العام الماضي واعتبر أنها كانت جيدة، مشيراً إلى استمرار المنافسة حتى اللحظات الأخيرة على الصعود، ونوّه بدعم الاتحاد للأندية العائدة قائلاً إنه أحيا البطولة. وعن الدرجة الثانية ذكر أن الفكرة جيدة ومفيدة وقال: زيادة عدد المشاركين هي هدف كل اتحاد واعتقد أن التجربة ستكون نتائجها جيدة بعد التقييم والدراسة.

ومن جهته، اعتبر جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية أن انضمام البطائح من مصلحة دوري الأولى وقال: لديه قاعدة جيدة وهناك إمكانية ليصنع البطائح فريقاً جيداً ينافس الفرق الموجودة في البطولة، وأضاف: البطولة تحتاج إلى زيادة عدد الأندية وإلى زيادة عدد المباريات؛ فعدد المباريات قليل حالياً وانضمام أي فريق سيكون في مصلحة التنافس ويطور المستوى الفني.

وتحدث الشامسي عن فريق الحمرية، مشيراً إلى أنه قدّم مواسم جيدة بعد عودته وأوضح: الفريق عمره أربعة أعوام حالياً، وكان منافساً على الصعود في عامين متتاليين، وهذا في حد ذاته نجاح، الآن الحمرية أصبح من الفرق المهمة في البطولة وأصبح رقماً وهذا يشعرنا بالارتياح لكنه في الوقت ذاته لاينسينا أننا مازلنا نتعلم ونستفيد من أخطائنا.

واعتبر الشامسي أن الصعود إلى دوري الخليج يحتاج إلى توفيق وقال: من جانبنا سنعمل ونجتهد وسنحاول تدعيم الفريق بأفضل اللاعبين وسنتعاقد مع جهاز فني جديد، وسنوفر كل ما من شأنه تطوير الفريق وجعله أكثر قدرة على المنافسة، وفي الأخير يبقى التوفيق أمراً مهماً جداً.