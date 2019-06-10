فوز ودّي لليابان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل كينسوكي ناجاي هدفين ليقود المنتخب الياباني لكرة القدم إلى فوز ثمين 2 - صفر على ضيفه السلفادوري أمس الأحد في المباراة الودية بين الفريقين ضمن استعدادات المنتخب الياباني لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) 2019.
وسجل ناجاي هدفي الفريق في الدقيقتين 19 و42 ليحسم اللقاء في الشوط الأول.
ويخوض المنتخب الياباني فعاليات كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل بدعوة من اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) حيث يشارك مع المنتخب القطري كفريقين مدعوين إلى البطولة التي تنطلق فعالياتها يوم الجمعة المقبل.
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