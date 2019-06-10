الطنيجي: فرق البطائح المختلفة قادرة على تلبية طموحات النادي

أكد عبيد سعيد الطنيجي أمين سر عام نادي البطائح الثقافي الرياضي أن العمل يسير على قدم وساق لتجهيز جميع فرق الألعاب الجماعية والفردية في النادي، وقال: «نجهز لموسم استثنائي يحتاج إلى الدقة والتروي في العمل لأن فريق البطائح لكرة القدم سيكون ضمن فرق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. ومؤكد أن فريق الكرة لن يثنينا عن مواصلة الاهتمام بفرق الألعاب الجماعية والفردية، بل سيكون حافزاً للاهتمام ببقية الألعاب وسنعمل على إضافة فرق جديدة مثل الكاراتيه والجوجيتسو إلى جانب تنس الطاولة وألعاب القوى والدراجات والشطرنج وكرة قدم الصالات وكرة السلة خصوصاً، أن جميع فرقنا أثبتت كفاءة في مختلف المسابقات وثقتنا كبيرة في اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية لتلبية طموحات البطائح وتمثيل النادي في مختلف الألعاب بشكل مشرف».

وتوجه عبيد الطنيجي بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الدعم اللامحدود لنادي البطائح من خلال انتهاء العمل من المركز الرياضي في نادي البطائح الذي يشتمل على صالة رياضية مجهزة من كل النواحي وتشتمل على مسبح أولمبي وصالة ألعاب لجميع الألعاب الجماعية والفردية، وأضاف: «نشكر حاكم الشارقة على توجيه إدارة نادي البطائح بتشكيل فريق لكرة القدم تم اعتماده ضمن فرق دوري الدرجة الأولى، وأتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة وإلى الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس على التعاون الكبير مع نادي البطائح».

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وكشف عبيد سعيد الطنيجي أن إدارة النادي قررت تشكيل لجنة خاصة بتجهيز الفريق الأول لكرة القدم وستكون ضربة البداية بتشكيل الفريق واستقطاب اللاعبين وسيكون أبناء النادي من فريق 20 سنة نواة الفريق ومن ثم سيتم الإعلان عن الأجهزة الفنية والإدارية لفرق النادي عبر مؤتمر صحفي خلال الفترة القادمة سندعو له جميع وسائل الإعلام، وقال: «نحن نتواصل مع مجلس الشارقة الرياضي لتشكيل فرق تحقق أهداف مجلس الإدارة وتلبي طموحات جماهير المنطقة، خصوصاً أن النادي ظل جاذباً لأبناء البطائح بفضل الدعم المتواصل من حاكم الشارقة، ولا شك في أن طموحاتنا كبيرة في الفترة القادمة وسنعمل على استضافة بطولات دولية وإقليمية على المستوى العربي والخليجي في مختلف الألعاب الفردية والجماعية وسنعمل على استغلال المركز الرياضي الخاص بالنادي والذي أصبح جاهزاً لاستقبال الفعاليات الرياضية المختلفة».

وأضاف الطنيجي: «لدينا تجربة ناجحة في استضافة البطولات فقد سبق واستضاف النادي بطولة اختراق الضاحية لدول مجلس التعاون الخليجي وكانت من أنجح البطولات كأول ناد في الدولة ينال شرف تنظيم هذه البطولة».

وختم الطنيجي تصريحاته بالإشادة بالحراك الرياضي الكبير الذي شهده النادي خلال الشهر الفضيل، وقال: «لن ندخر جهداً في سبيل توفير كل عوامل جذب أبناء المنطقة للنادي وتوفير كل عوامل الراحة لهم وهدفنا أن يكون النادي جامعاً للألعاب الفردية والجماعية والثقافية والأنشطة المجتمعية المختلفة، وأتوجه بالشكر إلى جميع رعاة النادي وعلى رأسهم الراعي الحكومي مجلس الشارقة الرياضي وجميع الشركات الراعية التي ساهمت في نجاح الموسم والبطولات الرمضانية التي كانت أشبه بالأولمبياد الرمضاني لما اشتملت عليه من ألعاب رياضية مختلفة لبت رغبة جميع الرياضيين في المنطقة، ولا أنسى الإشادة بجميع العاملين في النادي من مدربين وإداريين وموظفين بمختلف اللجان والفرق، كما أثمن جهود المجلس البلدي برئاسة محمد عبدالله بن حليس المدير المالي في النادي وجهود بلدية البطائح وكل الشركاء الاستراتيجيين في مسيرة النادي».