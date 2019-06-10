فريق الإمارات يفوز بزمن سباق ليوبليانا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل فريق الإمارات تحقيق نتائج مميزة هذا الموسم، حيث تمكن السلوفيني تادي بوجاتشار من انتزاع لقب البطولة الوطنية لسباق الأفراد ضد الزمن للدراجات التي أقيمت على مسار بطول 44كم في ليوبليانا، ليسجل بذلك فوزه الخامس هذا الموسم وفوزه الأول باللقب الوطني بعد تقدمه على دراجي فريق البحرين ميريدا ماتي موهوريتيش بفارق 29 ثانية، ويان تراتنيك بفارق 45 ثانية.

وقال بوجاتشار: «كنت أدرك مدى صعوبة هذا السباق ومدى تميز مستويات المشاركين فيه، وقد حظيت بتدريب جيد وبذلت جهدي بعد جولة كاليفورنيا، خضت النصف الأول من السباق بسرعة عادية،وبذلت أقصى ما في وسعي مع الوصول إلى النصف الثاني، وأنا راضٍ جداً عن أدائي والفوز بهذا اللقب المهم».