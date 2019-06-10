دبا الفجيرة يجدد ثقته بالمدرب الخديم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

جدد دبا الفجيرة ثقته بالمدرب الوطني محمد الخديم لقيادة «النواخذة» في الموسم الكروي الجديد 2019- 2020 والذي يشهد عودة الفريق لمصاف الدرجة الأولى بعد أربعة مواسم متتالية قضاها في دوري الخليج العربي قبل هبوطه مؤخراً، رغم الجهود الكبيرة والنتائج الجيدة التي حققها المدرب الخديم منذ توليه زمام الفريق في الجولات الأخيرة من عمر المسابقة لكنها لم تكن كافية في انتزاع طوق النجاة وتأمين البقاء.

وأكد سعيد راشد الخطيبي نائب رئيس مجلس إدارة دبا الفجيرة أن قرار الإبقاء على المدرب الوطني محمد الخديم «ابن النادي» أتخذه المجلس بالإجماع نظراً للبصمات الواضحة للمدرب الخديم على الفريق رغم قصر المدة التي تولى فيها مهامه التدريبية متمنياً له التوفيق خلال الموسم المرتقب في اعادة النواخذة مجدداً لأضواء المحترفين وبناء فريق قوي قادر على المنافسة وإثبات وجوده.

وعن اللاعبين الأجانب بعد انتهاء عقود المحترفين الأربعة وهم الأردني ياسين البخيت الذي انتقل لصفوف اتحاد كلباء ومواطنه يوسف الرواشدة إلى جانب المغربي إدريس فتوحي والبرازيلي دييجو داسيلفا، أشار الخطيبي إلى أن الفريق يبحث عن محترفين جدد وبالتأكيد سيصل دبا إلى مبتغاه، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الإبقاء على لاعبينا المواطنين الذين يعول عليهم الجهاز الفني كثيراً.