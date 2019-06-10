الهيئة لأعضاء إدارة ألعاب القوى: مشكلتكم مع العمومية

علم «الخليج الرياضي» أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى المنحل قاموا بزيارة رسمية إلى مقر الهيئة العامة للرياضة؛ من أجل تسليم رسالة تتضمن الاعتراض على ما قامت به اللجنة الأولمبية بقبول استقالة رئيس الاتحاد المستشار أحمد الكمالي، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد.

وقال مصدر بالاتحاد المنحل، إن الرسالة تم تسليمها إلى أحد المسؤولين بالهيئة قد أبلغهم أن الهيئة لا دخل لها في هذا الشأن، وإنما هو شأن خاص بالجمعية العمومية للاتحاد.

وذيلت الرسالة الموجهة إلى اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة بتوقيع أعضاء مجلس الإدارة ال5.