الخطوي مدرباً لفريق بن قردان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت تقارير إعلامية في تونس أمس عن تولي المدرب شكري الخطوي منصب المدير الفني لفريق بن قردان، وذلك قبل مرحلتين فقط من نهاية الدوري التونسي لكرة القدم هذا الموسم، بهدف قيادة الفريق إلى إحراز المركز الرابع المؤهل لكأس الكونفدرالية.

ويأتي تعيين الخطوي بعد ساعات من إعلان إدارة النادي رحيل نضال الخياري عن المنصب، وذلك قبل مباراتين صعبتين للفريق في نهاية مشواره بالموسم.

وسيقود الخطوي تدريبات الفريق اعتبارا من اليوم الأحد استعداداً لمواجهة الترجي يوم الأربعاء المقبل في مباراة الجولة قبل الأخيرة، على ملعب بن قردان، ومواجهة النادي الصفاقسي في صفاقس لحساب الجولة الأخيرة.

ويتطلع بن قردان إلى الحفاظ على المركز الرابع بجدول الدوري من أجل ضمان المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، علماً بأنه يتفوق بفارق نقطة واحدة أمام الإفريقي وثلاث نقاط أمام البنزرتي.