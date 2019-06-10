فريق مليحة التطوعي يختتم مبادرة «شكراً لكم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم فريق نادي مليحة التطوعي مبادرته المجتمعية التي خصصها لتكريم الكوادر البشرية التي أدت أعمالها خلال أيام عيد الفطر السعيد وساهمت بجهودها في خدمة المجتمع من خلال مناوباتها في تلك الفترة.

وقام الفريق وهو منبثق عن اللجنة الثقافية والخدمة المجتمعية في تنفيذ المبادرة التي حملت اسم «شكراً لكم» ومثلت تحيّة لكل المناوبين وشكراً لهم على عملهم خلال عطلة عيد الفطر السعيد متضمنة المبادرة تحيّة لكل من يعمل ويسهر على راحتنا وأمن وأمان الناس والوطن.

وفي هذا الإطار قام الفريق التطوعي بعدد من الزيارات للمؤسسات العاملة وشملت شرطة الذيد الشامل ومستشفى الذيد والإدارة العامة للدفاع المدني بالذيد، حيث تم الالتقاء بالكوادر البشرية العاملة وتكريمها خلال فترة عملها في أيام العيد والثناء على جهودهم.

وفي نهاية المبادرة التي لاقت الإشادة من قبل مختلف المؤسسات، أعرب مصبح بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة عن سعادته بهذه المبادرة التي مثلت قيمة مجتمعية تطوعية كبيرة وقام بها فريق نادي مليحة التطوعي من منطلق تعزيز الجهود وتقديم الشكر لكافة العاملين في الدوائر الحكومية خلال العيد.