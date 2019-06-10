هازارد يبدأ حقبة جديدة ل «الجالاكتيكوس» في ريال مدريد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعدما مر الفريق بأحد أسوأ المواسم على مدار تاريخه، جاء تعاقد ريال مدريد الإسباني مع اللاعب البلجيكي الدولي إيدن هازارد، ليعيد السعادة والأمل إلى النادي الملكي وجماهيره.

وأعلن الريال رسمياً عن ضم هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي لتعيد هذه الصفقة أجواء الماضي الجميل إلى الريال وجماهيره، خاصة وأن اللاعب كان من أفضل اللاعبين في كأس العالم 2018 بروسيا، كما قاد تشيلسي مؤخراً للفوز بلقب الدوري الأوروبي في الموسم المنقضي.

وسيطرت أنباء التعاقد مع هازارد على أجواء العاصمة الإسبانية مدريد خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية الرياضية في عنوان صفحتها الأولى «أخيراً هازارد» في إشارة إلى أنه أول لاعب من فئة اللاعبين العمالقة (جالاكتيكوس) ينضم للريال منذ خمس سنوات وأنه يمثل خطوة البداية في طريق الريال للعودة إلى عهد اللاعبين العمالقة (جالاكتيكوس).

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة هازارد كلفت الريال بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس النادي، أكثر من 100 مليون يورو بخلاف المكافآت الإضافية المرتبطة بالأداء.

وكان النادي أعلن مؤخراً عن تجديد عقد اللاعب الألماني توني كروس ليستمر مع الفريق حتى 2024.

ولدى الإعلان عن انتقاله، كتب هازارد تغريدة طويلة على «انستجرام» أكد فيها: «ليس سراً أنني كنت أحلم باللعب للريال منذ أن كنت صبياً».

ولكن الرحيل عن تشيلسي كان «أصعب قرار» في مسيرة هازارد، حسبما أوضح اللاعب.

وقبل ضم هازارد، كان الريال دعم خط هجومه بضم اللاعب الصربي لوكا يوفيتش من إنتراخت فرانكفورت الألماني.