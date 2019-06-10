شكرا لقرائتكم خبر عن الجابر ينفي علاقته بتعاقدات الهلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

نفى سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق إسناد ملف التعاقدات الأجنبية في إدارة فهد بن نافل المرشحة لرئاسة أزرق العاصمة له، مؤكداً أن ما ذكر في هذا السياق يفتقد للدقة.

من جانبه أعلن الهلال عن تأجيل المؤتمر الصحفي المزمع انعقاده للحديث عن أوضاع النادي لما بعد انتخاب الإدارة الجديدة المنتظر إعلانها في 18 يونيو الجاري.

ويغلق اليوم الباب على المتقدمين لرئاسة النادي وسط مؤشرات على تقدم مرشح واحد هو بن نافل المدعوم من رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال.

على صعيد آخر أتم الفيحاء السعودي تعاقده مع المدرب البرتغالي خورخي سيماو (42 عاماً) لقيادة الدفة الفنية في الفريق الكروي الأول لمدة موسم واحد خلفاً للجزائري نور الدين بن زكري.

وسبق للمدرب الشاب الذي امتهن التدريب من سن السادسة والعشرين خوض عدة تجارب في بلاده كان آخرها مع فريق بوافيشتا.

هذا وتعاقد مجلس إدارة نادي الحزم مع اللاعب أحمد الشمراني ليمثل صفوف الفريق لمدة عامين قادمين. ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي على «تويتر»: «أنهت إدارة النادي برئاسة عبدالله المقحم إجراءات التعاقد مع اللاعب أحمد الشمراني مدافع، لمدة عامين».

وسبق للشمراني «25 عاما» تمثيل صفوف فريقي الاتحاد والوحدة.

ونجح الحزم في ضمان بقائه بدوري المحترفين السعودي بعد تغلبه على فريق الخليج في مواجهتي ملحق الصعود والهبوط.

وأعلن مجلس إدارة نادي أبها التعاقد مع النيجيري روبن جابرييل لمدة موسم رياضي واحد. ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي على «تويتر» تغريدة جاء فيها: أبها يتعاقد مع اللاعب النيجيري روبن جابرييل.

ومثل جابرييل المنتخب النيجيري في كأس العالم 2014 إضافة إلى تمثيله صفوف نادي بوافيستا البرتغالي وكووبيون بالوسيورا الفنلندي.

من جانبه أعرب اللاعب النيجيري عن سعادته بالانضمام لصفوف أبها ولعبه بدوري المحترفين السعودي.

يشار إلى أن أبها توج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى ليضمن صعوده إلى دوري المحترفين.

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نفى سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق إسناد ملف التعاقدات الأجنبية في إدارة فهد بن نافل المرشحة لرئاسة أزرق العاصمة له، مؤكداً أن ما ذكر في هذا السياق يفتقد للدقة.

من جانبه أعلن الهلال عن تأجيل المؤتمر الصحفي المزمع انعقاده للحديث عن أوضاع النادي لما بعد انتخاب الإدارة الجديدة المنتظر إعلانها في 18 يونيو الجاري.

ويغلق اليوم الباب على المتقدمين لرئاسة النادي وسط مؤشرات على تقدم مرشح واحد هو بن نافل المدعوم من رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال.

على صعيد آخر أتم الفيحاء السعودي تعاقده مع المدرب البرتغالي خورخي سيماو (42 عاماً) لقيادة الدفة الفنية في الفريق الكروي الأول لمدة موسم واحد خلفاً للجزائري نور الدين بن زكري.

وسبق للمدرب الشاب الذي امتهن التدريب من سن السادسة والعشرين خوض عدة تجارب في بلاده كان آخرها مع فريق بوافيشتا.

هذا وتعاقد مجلس إدارة نادي الحزم مع اللاعب أحمد الشمراني ليمثل صفوف الفريق لمدة عامين قادمين. ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي على «تويتر»: «أنهت إدارة النادي برئاسة عبدالله المقحم إجراءات التعاقد مع اللاعب أحمد الشمراني مدافع، لمدة عامين».

وسبق للشمراني «25 عاما» تمثيل صفوف فريقي الاتحاد والوحدة.

ونجح الحزم في ضمان بقائه بدوري المحترفين السعودي بعد تغلبه على فريق الخليج في مواجهتي ملحق الصعود والهبوط.

وأعلن مجلس إدارة نادي أبها التعاقد مع النيجيري روبن جابرييل لمدة موسم رياضي واحد. ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي على «تويتر» تغريدة جاء فيها: أبها يتعاقد مع اللاعب النيجيري روبن جابرييل.

ومثل جابرييل المنتخب النيجيري في كأس العالم 2014 إضافة إلى تمثيله صفوف نادي بوافيستا البرتغالي وكووبيون بالوسيورا الفنلندي.

من جانبه أعرب اللاعب النيجيري عن سعادته بالانضمام لصفوف أبها ولعبه بدوري المحترفين السعودي.

يشار إلى أن أبها توج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى ليضمن صعوده إلى دوري المحترفين.