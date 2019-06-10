نتيجة مباراة هولندا والبرتغال اليوم في نهائي دوري الأمم الأوربية 2019| تتويج البرتغال

نهاية نتيجة مباراة هولندا والبرتغال اليوم، في مباراة نهائي كأس الأمم الأوروبية 20189، بفوز المنتخب البرتغالي وذلك بنتيجة هدف دون رد، سجلله اللاعب غوديس في تمام الدقيقة 60 من المباراة، ليقود منتخب بلاده إلى التتويج بلقب كأس الأمم الأوربية 2019.

مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر اليوم، في نهائي كأس الأمم الأوروبية 2019، والتي ستجمع المنتخبين في سهرة اليوم، على أرضية ملهب دراجو بالبرتغال، وفي الأسفل ستجدون تفاصيل وتوقيت بداية مباراة هولندا اليوم ضد البرتغال، والقنوات الناقلة التي ستعرض المباراة.

Advertisements

بث مباشر بداية مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا مباشر اليوم، ستنطلق ابتداء من الأوقات التالية بالأسفل.

التوقيت البلد 18.45 بتوقيت غرينتش العالمي 19.45 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب 20.45 بتوقيت مصر والسودان 21.45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة 22.45 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان

القناة الناقلة التي ستعرض مباراة هولندا والبرتغال مباشرة اليوم الأحد 9-6-2019، ستكون هي قناة bein sports hd 1، وسيتواجد في التعليق من خلالها على أحداث المباراة، الممعلق التونسي عصام الشوالي.

قبل مباراة هولندا والبرتغال اليوم في نهائي الأوروبي، كان منتخب البرتغال، تجاوز مباريات المربع الذهبي، على حساب منتخب سويسرا، وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي المقابل منتخب هولندا، يدخل مشاهدة مباراة البرتغال اليوم، بعد تجاوز المربع الذهبي، على حساب منتخب إنجلترا، وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف أيضا.