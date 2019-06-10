شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يفاضل بين اكثر من عرض بعد هبوط بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى حسام حسن مدافع بتروجت العديد من العروض المحلية بعد تألقه اللافت للنظر مع فريقه بالرغم من هبوطه للقسم الثانى .

وقد شارك حسام حسن مع كافة المدربين الذين تعاقبوا على تدريب بتروجت بداية من طارق يحيي مرورا بمؤمن سليمان واخيرا محمد عودة .

ورغم ارتباط حسام حسن بعقد ممتد مع بتروجت ، إلا أن اللاعب يفاضل حاليا بين كافة العروض التى وصلته للتوقيع لإحداها خاصة وأنه عاقد العزم على استكمال مشواره الناجح بالدورى وعدم اللعب بدورى القسم الثانى .

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ويرغب أندية الإسماعيلى والجونة وأف سى مصر فى التعاقد مع حسام حسن لتدعيم دفاعاتها قبل الموسم المقبل .