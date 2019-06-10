شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يفاضل بين اكثر من عرض بعد هبوط بتروجت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى حسام حسن مدافع بتروجت العديد من العروض المحلية بعد تألقه اللافت للنظر مع فريقه بالرغم من هبوطه للقسم الثانى .
وقد شارك حسام حسن مع كافة المدربين الذين تعاقبوا على تدريب بتروجت بداية من طارق يحيي مرورا بمؤمن سليمان واخيرا محمد عودة .
ورغم ارتباط حسام حسن بعقد ممتد مع بتروجت ، إلا أن اللاعب يفاضل حاليا بين كافة العروض التى وصلته للتوقيع لإحداها خاصة وأنه عاقد العزم على استكمال مشواره الناجح بالدورى وعدم اللعب بدورى القسم الثانى .
ويرغب أندية الإسماعيلى والجونة وأف سى مصر فى التعاقد مع حسام حسن لتدعيم دفاعاتها قبل الموسم المقبل .
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