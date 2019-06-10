شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يرفض عروض إسلام جابر المحلية ويرحب بالخارجية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس إدارة المقاصة برئاسة محمد عبد السلام كافة العروض المحلية التى وصلت لإسلام جابر لاعب الفريق الذى أعير خلال الموسم الحالى للداخلية .
وقد نجح إسلام جابر فى التعبير عن نفسه بشكل جيد مع الداخلية بالرغم من هبوط فريقه ، إلا أنه عبر عن نفسه بشكل جيد واستطاع الإنضمام للمنتخب فى اكثر من مناسبة .
وقد اكد مصدر مسئول للمقاصة أن الإدارة ترغب فى بناء فريق قوى مثل المواسم الماضية من أجل العودة للمشاركة فى البطولات الأفريقية من جديد ، لذا فإن المجلس فضل الإبقاء على اللاعب فى الموسم المقبل .
وكشف نفس المصدر أنه فى حالة تلقى الإدارة لعرض خارجى فأنها ستناقشه بكل قوة لأنها لا تقف أمام احتراف أى نادى مثلما فعلت مع حسين الشحات .
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