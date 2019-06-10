فوز الوليلي وخسارة الشربيني في اليوم الأول من الجولة الأولى لبطولة CIB للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت نتائج سيدات الاسكواش في اليوم الأول بمنافسات بطولة CIB الدولية للاسكواش، والتي ينظمها وادي دجلة في مول العرب خلال الفترة من 9 إلى 14 يونيو الجاري، حيث شهدت مباريات اليوم فوز رنيم الوليلي وخسارة نور الشربيني. وجاءت نتائج اليوم الأول بمنافسات السيدات كالتالي: فازت رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش على منافستها تيسني إيفانز بشوطين نظيفين خلال 18 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-4, 11-6 . Advertisements فيما خسرت نور الشربيني أمام سارة جان بيري بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 23 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي:11-8, 11-9. وفازت كاميل سيرم على جويل كينج بشوطين مقابل شوط في مباراة استغرقت 55 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-14, 12-10, 12-10. وتعتبر بطولة CIB من البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 162 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبات بالتصنيف العالمي للسيدات.

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