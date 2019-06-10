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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 9 / 6 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 9 / 6 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، استمرار اجتماع مجلس الجبلاية غدًا للرد على خطاب الأهلى وألغاء الدورى مستحيل
استمرار اجتماع مجلس الجبلاية غدًا للرد على خطاب الأهلى
استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، على أن يكون إجتماع مجلس الإدارة الذى عقد مساء اليوم، الأحد، ممتدًا لغدًا الاثنين، لحين الوصول لحل نهائى، والرد علي جميع النقاط التي وردت فى خطاب النادي الأهلى، والذى تضمن اتهامات عديدة للجبلاية منها الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية.
جلسة ثلاثية بين أبو ريدة والخطيب ووزير الرياضة تؤجل المؤتمر الصحفي للجبلاية
يتواجد هاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة مع محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي في جلسة خاصة بمركز اعداد القادة بالجزيرة فى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لمناقشة أزمة الدوري.
اتحاد الكرة يدرس اقتراحاً بإنهاء مسابقة الدورى بدون الدوليين.. اقرأ التفاصيل
يدرس مسئولو اتحاد الكرة اقتراحا مقدما للأندية باستكمال مسابقة الدورى هذا الموسم بدون اللاعبين الدوليين، حتى تنتهى الأزمة وتستكمل المسابقة وتنتهى فى موعد غايته الشهر الجارى .
اتحاد الكرة يطبق الـvar بشرط تحمل الأندية للتكاليف
أستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة علي تطبيق تقنية الـvar بداية من الموسم المقبل بشرط أن تتحمل الأندية تكاليف التقنية.
شاهد.. التدريب المسائى للاعبى الفراعنة أستعدادا لأمم أفريقيا
خاض لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريبات بدنية فى المران المسائى للفريق بمعسكره ببرج العرب بالإسكندرية استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين.
كاسونجو يقترب من العودة للزمالك فى الموسم المقبل
استقر مسئولو الزمالك، على وضع الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض على قائمة العائدين بعدما انتهت إعارته للوحدة السعودى، حيث قضى ستة أشهر ضمن صفوف الفريق السعودى على سبيل الإعارة بعد استعارته من الزمالك فى يناير الماضى.
لجنة التخطيط الأهلى تجتمع بالجهاز الفنى لوضع أستراتيجية الموسم الجديد
عقدت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة طه إسماعيل اجتماعًا اليوم مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في خطوة أولى لإطلاع اللجنة على رؤية الجهاز الفني في مشوار الفريق في الموسم الحالي والذي يقترب من الإنتهاء والتطرق لبعض الأمور الفنية والعراقيل التي واجهت الفريق سواء داخليًا أو في مشواره الإفريقي، وكذلك تطلعاته للموسم الجديد بما يحقق طموحات الأهلي وجماهيره.
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