الإسماعيلى يرغب فى التعاقد مع "صبحى" بتروجت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرغب مسئولو الإسماعيلى فى التعاقد مع محمد صبحى حارس بتروجت الشاب لتدعيم مركز حراسة مرمى الدراويش بحارس جيد بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه خلال المباريات التى خاضها مع الفريق البترولى . يذكر ان محمد صبحى من الحراس الذى ظهروا بشكل رائع خلال مباريات منتخب الشباب واستطاع حجز مكانة لنفسه بصفوف الفراعنة على حساب حراس الأهلى والزمالك . Advertisements ويحاول مسئولو الإسماعيلى التعاقد مع حارس بتروجت، خوفا من رحيل محمد عواد العائد من رحلة إحتراف بنادى الوحدة السعودى . ويرتبط محمد صبحى بعقد ممتد مع ناديه الحالى بتروجت، إلا أنه يرغب فى استكمال مشواره الناجح بالدورى خاصة بعد هبوط فريقه لدورى القسم الثانى .

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