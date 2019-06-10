شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب لم نتلق عروضاً رسمية لضم أحمد علي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب، أن إدارة النادي لم تتلق أي عروض رسمية حتى الآن تطلب انضمام أحمد علي هداف الفريق .

وأضاف عادل في تصريحات خاصة أن إدارة النادي لا تمانع رحيل هداف الفريق في حالة وجود عرض يخدم مصلحة اللاعب والنادي على حد سواء .

وانضم أحمد علي لقائمة المنتخب الوطني التي تستعد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في 21 يونيو الجاري وحتى 19 يونية المقبل .

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و يستعد المقاولون العرب لمواجهة النادي الأهلي المؤجلة من الجولة 33 بالدوري، والتي تقام بعد الانتهاء من كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة خلف النادي المصري صاحب المركز الخامس برصيد 52 نقطة .