الأهلي يفاضل بين 4 سير ذاتيه لمهاجمين أجانب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل مسئولو الأهلي حاليآ بين 4 مهاجمين أجانب لاختيار أحدهما تمهيدآ للتعاقد معه لتدعيم هجوم الفريق في الموسم المقبل. ويربط مسئولو الأهلي بين التعاقد مع المهاجم الجديد برحيل المغربي وليد ازارو الذي تلقي اكثر من عرض للرحيل خلال الساعات الماضية. Advertisements يذكر أن فريق الأهلى حصل على راحة سلبية من التدريبات فى إطار فترة توقف الدورى الممتاز، استعدادا لخوض المنتخب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالى وحتى 19 يوليو المقبل. ومن المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا بعد انتهاء الراحة.

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