الجونة ينهى التعاقد مع حمادة صدقى بالتراضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى نادى الجونة التعاقد مع حمادة صدقى المدير الفنى للفريق الساحلى بالبتراضى بعد انتهاء الموسم للفريق وضمان البقاء بالدورى على الرغم من بقاء مباراة مؤجلة للفريق أمام الزمالك . ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة .

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