شكرا لقرائتكم خبر عن البنا يخوض الاختبارات البدنية مع حكام أمم أفريقيا .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض محمود البنا الحكم الدولى الاختبارات البدنية لحكام أمم أفريقيا خلال الفترة المقبلة استعدادا للبطولتين الأفريقيتين العام المقبل . ويسعى الإتحاد الأفريقى إلى تأهيل أكبر عدد من الحكام على مستوى القارة بعد المهازل التى شهدها نهائى دورى أبطال أفريقيا فى لقاء العودة بسبب الاخطاء التحكيمية التى شهدها لقاء الترجى والوداد المغربى بسبب تقنية الفار وقرار الكاف بإلغاء المباراة وإعادتها فى ملعب محايد . وقد شهدت الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية انقلاب فى قرارات الإتحاد الأفريقى بعدما تم إيقاف جهاد جريشة لمدة 6 أشهر على خلفية قراراته فى لقاء الذهاب بين الترجى والوداد المغربى فى ذهاب نهائى دورى الأبطال الأفريقى ، وهو ما جعل الكاف يعلن عن استبعاده وترشيح إبراهيم نور الدين بدلا منه بجانب أمين عمر كحكام للساحة ، بينما يسعى محمود البنا للمشاركة فى البطولة أيضا بعد نجاحه فى الإختبارات البدنية

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