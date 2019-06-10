الاتحاد السكندرى ينفي مفاوضات البرازبلي فييرا لقيادة الفريق فنياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفي نادي الاتحاد السكندري الدخول في مفاوضات مع البرازيلي يوسف فييرا المدير الفني السابق للإسماعيلي والزمالك وسموحة، لقيادة الفريق فنياً في الموسم المقبل. Advertisements واكد مصدر بإدارة نادى الاتحاد السكندرى عدم وجود أى مفاوضات بين سيد البلد والمدرب البرازيلى فى ظل الرغبة لدراسة الأمر والتأنى فى اختيارالجهاز الفنى الجديد . وكان الاتحاد السكندري قد ضمن البقاء في بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز علي سموحة في الجولة الأخيرة عقب تأزم موقف الفريق عقب الخسارة من طلائع الجيش في الجولة قبل الأخيرة مما دفع حلمي طولان عن الرحيل من زعيم الثغر والتعاقد مع طلعت يوسف لقيادة الفريق فنياً في مباراة سموحة والذى رحل بعد هذه المباراة.

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