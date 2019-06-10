حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 9 / 6 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 9 / 6 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، التدريب المسائى للاعبى الفراعنة استعدادا لأمم أفريقيا فى معسكر برج العرب بالاسكندرية جلسة ثلاثية بين أبو ريدة والخطيب ووزير الرياضة تؤجل المؤتمر الصحفي للجبلاية اتحاد الكرة يدرس اقتراحاً بإنهاء مسابقة الدورى بدون الدوليين.. اقرأ التفاصيل اتحاد الكرة يطبق الـvar بشرط تحمل الأندية للتكاليف أبو ريدة يحصل على "موافقة مبدئية" من الكاف بتأجيل موعد القيد الإفريقي شاهد.. التدريب المسائى للاعبى الفراعنة أستعدادا لأمم أفريقيا اختبار اللياقة البدنية لحكام البطولة الأفريقية يوم الجمعة المقبل Advertisements المنتخب الأوليمبى يخسر من أوزبكستان 0 / 2 وديًا كاسونجو يقترب من العودة للزمالك فى الموسم المقبل لجنة التخطيط الأهلى تجتمع بالجهاز الفنى لوضع أستراتيجية الموسم الجديد

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