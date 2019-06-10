شكرا لقرائتكم خبر عن تايم سبورت : محاولات جادة لرفع الإيقاف عن جهاد جريشة وإعادته لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة تايم سبورت أن هناك محاولات جادة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل رفع الإيقاف عن الدولى جهاد جريشة الموقوف من قبل اتحاد الأفريقى لمدة 6 أشهر على خلفية أدائه فى لقاء الترجى والوداد فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا .

وقال الإعلامى احمد شوبير خلال برنامجه بقناة تايم سبورت أن هناك محاولات قوية خلال الفترة الحالية من أجل رفع الإيقاف عن جهاد جريشه وهو ما يتيح له العودة من جديد للمشاركة فى كاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بمصر خلال الفترة من 21 يونيه الجارى وحتى 19 يوليه المقبل .

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ومن المقرر أن ينظر الإتحاد الأفريقى فى الإلتماس المقدم من مسئولى الجبلاية الجمعة المقبل لرفع الإيقاف عن الحكم الدولى .