شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: اللي عايز جروس يخلي أمه تدفع فلوسه والان مع التفاصيل

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك، المطالبة بعودة جروس، عبر فيديو نشر على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وأكد مرتضى أن جروس مدرب فاشل، قائلاً " اللي عايز جروس يخلي امه تدفع فلوسه". وكان مرتضى منصور أعلن رحيل جروس قبل انتهاء الموسم الحالي رغم تتويجه بلقب الكونفدرالية لمشاهدة الفيديو اضغط

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