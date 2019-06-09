شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة رحيل مدافع برشلونة والان مع التفاصيل

تناولت عدد من وسائل الإعلام أنباء عن رحيل الفرنسي صامويل أومتيتي عن صفوف برشلونة.

فيما أكد أومتيتي، استمراره مع الفريق، قائلاً " موسمي كان صعبا للغاية ، ولكن هذا لايعني ايقاف حلمي والرحيل من برشلونه ، فسأستمر هنا".

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يذكر أن أومتيتي مواليد 14 نوفمبر 1993، يلعب في مركز قلب الدفاع مع نادي برشلونة الإسباني ومنتخب فرنسا لكرة القدم.

بدأ أومتيتي مسيرته الاحترافية مع ليون في عام 2012، حيث فاز بكأس فرنسا وكأس الأبطال الفرنسي في سنته الأولى. لعب مع ليون 170 مباراة وسجل ثلاثة أهداف قبل انتقاله إلى برشلونة مقابل 25 مليون يورو في عام 2016. حيث فاز مع النادي الكتالوني بكأس السوبر الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا مرتين والدوري الإسباني مرة واحدة.

بعد مشاركته في 47 مباراة دولية وتسجيل ثلاثة أهداف على مستوى الشباب، بما في ذلك الفوز بكأس العالم تحت 20 سنة في عام 2013، شارك أومتيتي لأول مرة له مع المنتخب الفرنسي الأول في بطولة أمم أوروبا 2016، حيث حل كوصيف للبطولة خلف البرتغال. بعد ذلك بعامين، كان جزءاً من الفريق الفرنسي الذي فاز بكأس العالم 2018 في روسيا.