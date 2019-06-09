شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تتوج بدوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على الطواحين الهولندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب البرتغالي لقب بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز بهدف نظيف على المنتخب الهولندي، في ملعب الدراجاو. سجل هدف الفوز نجم فريق فالنسيا المهاجم "جونزالو جيديش" في الدقيقة 60 من تسديدة قوية.

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