شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى تفوز على تسيني إيفانز في بطولة «سي أي بي» للأسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فازت اللاعبة رنيم الوليلي على منافستها الويلزية تيسني إيفانز بشوطين دون رد في إطار الدور الأول لبطولة «سي أي بي» للأسكواش التي تقام خلال الفترة من 9 حتى 14 من يونيو الحالي.

ونجحت رنيم الوليلي المصنفة الأولى في الفوز على منافستها الثامنة بنتيجة 11-4، 11-6 دون عناء في مباراة لم تستغرق سوى 18 دقيقة.

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وتعتبر بطولة «سي أي بي» الدولية للأسكواش إحدى البطولات البلاتينية طبقًا لتصنيف الاتحاد الدولي، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 162 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين في التصنيف العالمي، وتشارك مصر بـ9 لاعبين هم: على فرج المصنف الأول عالميًا، محمد الشوربجي المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الثالث، كريم عبدالجواد المصنف الرابع، ومحمد أبوالغار المصنف الثامن من الرجال.

ومن السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميًا، نور الشربيني المصنفة الثانية، نوران جوهر المصنفة الرابعة، ونور الطيب المصنفة الخامسة.

وتشهد البطولة مجموعتين كل منهما من أربعة لاعبين وأربع لاعبات حيث يخوضون دوري من دور واحد يصعد من خلاله صاحبا المركزين الأول والثاني للدور قبل النهائي.