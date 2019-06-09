شكرا لقرائتكم خبر عن «هدافو مصر» فى تاريخ أمم إفريقيا يحتلون الصدارة بـ١٥٩ هدفًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أيام قليلة تفصلنا عن استضافة مصر منافسات أمم إفريقيا 2019، وهو الحدث القارى الذى يترقبه أنصار وعشاق الكرة فى القارة السمراء، خاصةً فى ظل النظام المستحدث للمسابقة بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى فى تاريخها.

وأوقعت القرعة منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى يحتضنها ملعب القاهرة الدولى، مع منتخبات الكونغو الديمقراطية وزيمبابوى وأوغندا.

المنتخب المصرى يمتلك أغلبية الأرقام القياسية الخاصة بأمم إفريقيا، وعلى رأسها عدد التتويجات بالطبع برصيد 7 ألقاب، بالإضافة إلى الأهداف المسجلة برصيد 159 هدفًا على مدار تاريخ مشاركاته.

ومازال الراحل حسن الشاذلى، نجم الترسانة ومنتخب مصر السابق، يحتفظ برقمه القياسى على مستوى تسجيل الأهداف بقميص الفراعنة فى تاريخ منافسات أمم إفريقيا، برصيد 12 هدفًا يعتلى بها قائمة هدافى منتخبنا القومى فى المسابقة القارية، حيث يعد الشاذلى اللاعب الوحيد الذى سجل هاتريك وسوبر هاتريك فى نسختين محتلفتين فى أمم إفريقيا، حيث زار شباك نسور نيجيريا برباعية فى نسخة 1963، وثلاثية فى مرمى كوت ديفوار نسخة 1970، وسجل الشاذلى أهدافه مع مصر فى أمم أفريقيا خلال 3 نسخ، هى 1963 و1970 و1974.

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ويأتى فى المرتبة الثانية حسام حسن برصيد 11 هدفًا، منها 7 أهداف فى نسخة 1998 ببوركينا فاسو التى حقق خلالها لقب الهداف مناصفةً مع الجنوب إفريقى ماكارثى، فيما سجل حسام ثلاثة أهداف فى نسخة 2000 وهدفًا وحيدًا فى نسخة 2006.

الصقر المصرى أحمد حسن، عميد لاعبى العالم، يأتى فى المرتبة الثالثة بقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر فى أمم إفريقيا برصيد 8 أهداف، أشهرها هدفه فى جنوب إفريقيا بنهائى نسخة 1998 ببوركينا فاسو، كما سجل حسن 4 أهداف فى نسخة 2006 بمصر، وثلاثية فى نسخة 2010 بأنجولا.

ويتساوى الثنائى على أبوجريشة وطاهر أبوزيد فى عدد الأهداف المسجلة بقميص مصر فى العرس الإفريقى، برصيد 7 أهداف لكل منهما يحتلان بها المرتبة الرابعة، حيث جاءت أهداف فاكهة الكرة المصرية ونجم الدراويش فى نسختى 1970 و1974، بينما سجل «مارادونا النيل» أهدافه السبعة خلال مشاركته مع الفراعنة فى نسختى 1984 و1986.

المركز الخامس على مستوى الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر فى أمم إفريقيا من نصيب محمد أبوتريكة، صاحب الستة أهداف، التى سجلها خلال نسختى 2006 بمصر و2008 بغانا، حيث أحرز تريكة أغلى أهدافه مع الفراعنة فى نهائى نسخة 2008 أمام المنتخب الكاميرونى، وهو الهدف الذى حافظ للمنتخب القومى على اللقب.

ويشترك خمسة نجوم فى المركز السادس برصيد 5 أهداف، هم حسنى عبدربه ومحمد دياب العطار «ديبة» ومحمد ناجى «جدو» وعمرو زكى وعماد متعب، فى حين سجل كل من محمد مرسى «رضا»، وحسن شحاتة وطه بصرى 4 أهداف.

كما دوّن السداسى، أحمد الكأس وجمال عبدالحميد ومحمود الجوهرى وبدوى عبدالفتاح ومحمد زيدان ومصطفى عبده، اسمهم فى سجل هدافى الفراعنة فى أمم إفريقيا برصيد 3 أهداف لكل منهم.