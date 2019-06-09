3 عوامل تمهد طريق مبابي نحو ريال مدريد

أبدى كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، رغبته في الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية، والانتقال إلى ريال مدريد، متفقًا مع رغبة والده.

ووفقًا لتقرير نقلته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن السبب وراء رغبة مبابي في الرحيل، هو راتبه الذي يتقاضاه حاليًا، والذي يبلغ 13 مليون يورو، في حين أن راتب نيمار 3 أضعاف، ويصل إلى 36 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى غضب مبابي من اعتبار سان جيرمان لنيمار على أنه مشروع النادي، أما الحقيقة عكس ذلك، لأن البرازيلي غاب كثيرًا للإصابة، بينما قاد الفرنسي الفريق نحو تحقيق الانتصارات.

وأوضحت الصحيفة عامل آخر أزعج مبابي، وهو عدم السماح له بتنفيذ ركلات الجزاء، على الرغم من مشاركته في السباق على الحذاء الذهبي مع ليونيل ميسي، وتحديد نيمار وكافاني فقط للتسديد.

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وتابعت "والد مبابي هو الشخص المسؤول عن إيجاد حل يناسب جميع الأطراف، وباريس سان جيرمان سيكون على استعداد لقبول رغبة اللاعب بالنتقال لريال مدريد، إذا تقدم بعرض قيمته 230 مليون يورو".

من جانبه، لن يقوم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بأي خطوة حتى يتأكد من أن باريس سان جيرمان مستعد للتفاوض، حيث لا يريد أن يضع أي ضغط على العلاقة الجيدة التي تربطه برئيس النادي الباريسي.

وختمت الصحيفة "يسعى بيريز لإتمام صفقة مبابي بأي شكل، فهي صفقة تساعد زيدان كثيرًا على النهوض بالفريق، وتساهم في تقديم عروض رعاية كبيرة للنادي".