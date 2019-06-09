بالفيديو.. البرازيل تدك شباك هندوراس بسباعية وديا

دك المنتخب البرازيلي شباك نظيره الهندوراسي بسباعية نظيفة خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، استعدادا لنهائيات كوبا أمريكا 2019 التي تستضيفها البرازيل نفسها.

وشهدت المباراة غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد تأكد غيابه عن بطولة كوبا أمريكا بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الودية الأخيرة ضد قطر الأسبوع الماضي.

وافتتح جابرييل خيسوس التسجيل في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، قبل أن يضيف المدافع تياجو سيلفا الهدف الثاني بعد 7 دقائق فقط من الهدف الأول لمنتخب بلاده.

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وسجل فيليبي كوتينيو هدف البرازيل الثالث في الدقيقة السابعة والثلاثين من ركلة جزاء، قبل أن يضيف خيسوس الهدف الثاني له والرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة الساسبعة والأربعين.

وأكمل ديفيد نيريس الهدف الرابع في الدقيقة السادسة والخمسين، ثم روبرتو فيرمينو بالهدف السادس في الدقيقة الخامسة والستين، لينهي ريتشارليسون السباعية في الدقيقة السبعين.