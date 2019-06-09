حقق نادي الفتح الرباطي فوز كبير على نادي إتحاد طنجة بنتيجة 3/1 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب طنجة، لحساب الجولة الأخيرة من الدوري المغربي.

الشوط الاول نجح الفتح في تسجيل هدف التقدم عن طريق نوفل الزرهوني في الدقيقة 33.

الشوط الثاني نجح الفتح في فرض سيطرته على مجريات المباراة واستحوذ تماما على منطقة وسط الملعب بفضل الانتشار الجيد للاعبيه وسجل الفتح ثنائية عن طريق أيوب سكومة في د62 ومهدي بطاش في د76 بينما سجل هدف اتحاد طنجة اللاعب عبد الكبير الوادي في د85.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح الي 38 نقطة في المركز 8 وظل إتحاد طنجة في المركز 5 برصيد 40 نقطة.الفتح الرباطي يقسو على إتحاد طنجة بثلاثية