الكشف عن سبب تواجد مدير يوفنتوس بتركيا

يراقب نادي يوفنتوس الإيطالي، العديد من النجوم التي يرغب في التعاقد معها خلال سوق الانتقالات الصيفي، لتدعيم الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد.
وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، غادر إلى تركيا لحضور المباراة التي جمعت بين تركيا وفرنسا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.
وذكرت أن باراتيسي تواجد في تركيا، لمتابعة ميريح ديميرال، مدافع ساسولو والمنتخب التركي، بجانب متابعة بول بوجبا، نجم وسط المنتخب الفرنسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن سينك ميليه، وكيل أعمال ديميرال، كان في استقبال باراتيسي في تركيا.
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