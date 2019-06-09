الإصابة تُجبر لاعب إيطاليا على مغادرة معسكر المنتخب

تلقى روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، ضربة قوية بعدما تعرض لاعب الأزوري، للإصابة خلال الحصة التدريبية صباح اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة البوسنة والهرسك.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن كريستيانو بيراجي، مدافع فيورنتينا والمنتخب الإيطالي، غادر المعسكر، بعدما عانى من إصابة بالتواء في الركبة.

وأوضح أن روبرتو مانشيني، مدرب إيطاليا، لم يقرر بعد ما إذا كان سيستدعي بديلاً عنه أم سيخوض المباراة بالقائمة التي يمتلكها حاليًا.

وكان منتخب إيطاليا قد فاز على نظيره اليونان، بثلاثية نظيفة، فيما يستعد لمواجهة البوسنة، مساء الثلاثاء المقبل، بالجولة الرابعة من مرحلة التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

ويحتل المنتخب الإيطالي المركز الأول بالمجموعة العاشرة، برصيد 9 نقاط، من ثلاث انتصارات متتالية على فنلندا، ليشتنشتاين واليونان على الترتيب.