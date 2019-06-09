الكاميرون تجتاز زامبيا وديا استعدادا لأمم أفريقيا

حقق منتخب الكاميروني فوزا معنويا 2 / 1 على نظيره الزامبي اليوم الأحد، في المباراة الودية التي جرت بينهما بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وتقدم منتخب الكاميرون مبكرا عن طريق لاعبه بول جورج نتيب في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله دييديريك جويل الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وقلص المنتخب الزامبي الفارق، بعدما أحرز لاعبه موابي موسوندا هدف الفريق الوحيد في الدقيقة 77.

ويأتي اللقاء في إطار استعدادات منتخب الكاميرون للدفاع عن لقبه في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق في مصر الشهر الجاري.

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ويلعب المنتخب الكاميروني في المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات في البطولة، التي تجرى فعالياتها بمدينة الإسماعيلية، برفقة منتخبات غانا وغينيا بيساو وبنين.

ويطمح منتخب الكاميرون للتتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه، ليقلص الفارق مع المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بسبعة القاب.

في المقابل، سيغيب المنتخب الزامبي، الفائز باللقب عام 2012، عن المشاركة في المسابقة القارية، بعدما تذيل ترتيب المجموعة الحادية عشر بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، والتي ضمت منتخبات ناميبيا وغينيا بيساو وموزمبيق.