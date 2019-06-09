شكرا لقرائتكم محدش عاوز أسطورة؟ الحضرى يبحث عن ناد جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر عصام الحضرى، حارس مرمى فريق النجوم ومنتخب مصر السابق، تلقى عروض رسمية من الأندية التى ترغب فى الحصول على خدماته، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، من أجل دراستها وحسم مصيره المقبل.

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ورفض الحضرى تحديد وجهته المقبلة، سواء بالاستمرار فى الملاعب أو اعتزال الساحرة المستديرة، خاصة فى ظل تلقيه العديد من العروض الشفهية والتى مازالت فى مرحلة "المشاورات"، الأمر الذى دفعه لتأجيل حسم مستقبله فى الفترة القادمة.

وانتهى عقد الحضرى مع فريق النجوم الذى هبط رسميًا لدورى القسم الثانى، بنهاية الموسم الجارى، ليصبح حرًا ومن حقه التوقيع لأى ناد خلال الفترة الحالية.