شكرا لقرائتكم هانى أبو ريدة: إلغاء الدورى مستحيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أن ما يتردد عن إلغاء بطولة الدوري غير صحيح ومن المستحيل ذلك. Advertisements تابع أبو ريدة لـ"الخليج 365" سيتم الوصول لأفضل حل غدا حول أزمة الدوري وموعد انتهاءه وإرضاء جميع الأطراف . كان الأهلي قد تمسك خلال الجلسة ممثلا في محمود الخطيب بأحقية النادي الأهلي في الحفاظ علي حقوقه التي يكفلها له اتحاد الكرة ولوائح البطولة.

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