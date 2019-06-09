شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: جروس كان "يعيط" بالدموع إذا تأخرت فى صرف مكافآة له... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق الكروى الأول، كان يتقاضى 50 مليون جنيه فى السنة، مشيرًا إلى إن عقده كان سيتجدد تلقائيًا فى حالة استمراره لمدة 24 ساعة فقط بعد تاريخ انتهاء تعاقده يوم 31 مايو الماضى.

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وأبدى مرتضى فى تصريح للموقع الرسمى بنادى الزمالك، دهشته من تصريحات جروس بعد رحيله، والتى أكد خلالها استعداده لتدريب الزمالك، فى محاولة لإستعطاف الجماهير، موضحًا أن الخواجة السويسرى قال إنه مستعد لتدريب الأبيض مجانًا، وفى نفس الوقت كان بـ"يعيط" بالدموع إذا تأخرت فى صرف مكافآة له.

تابع رئيس القلعة البيضاء، أن الزمالك لم يتحمل أى مليم من قيمة راتب جروس فى الموسم الحالى، وفى حالة استمراره كان ستتحمل خزينة النادى قيمة عقده الجديد، وهذا سيكون اهدارًا للمال العام، قائلاً: "ده مش نادى أبويا، ومافيش إمكانيات أدفع 50 مليون جنيه لمدرب فى السنة ".