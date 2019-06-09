شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يأجل الرد على الأهلى للغد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تأجيل أصدار البيان الخاص بالرد علي الأهلي، للغد، بسبب عدم الوصول لصيغة نهائية حول موقف الدوري وموعد أنتهاءه.
وكان هاني أبو ريدة تواجد مع محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي في جلسة خاصة بمركز اعداد القادة بالجزيرة فى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لمناقشة أزمة الدوري.
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