شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يأجل الرد على الأهلى للغد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تأجيل أصدار البيان الخاص بالرد علي الأهلي، للغد، بسبب عدم الوصول لصيغة نهائية حول موقف الدوري وموعد أنتهاءه.

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وكان هاني أبو ريدة تواجد مع محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي في جلسة خاصة بمركز اعداد القادة بالجزيرة فى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لمناقشة أزمة الدوري.