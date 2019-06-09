شكرا لقرائتكم محمد صلاح ينشر صورته على اليخت بالجونة والمنتخب فى ملعب التدريب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، صورة جديدة على البحر اعلى ياخت سياحي عبر صفحته الشخصية على توتير . ويقضى صلاح عطلة فى مصر قبل الانضمام لمعسكر المنتخب فى برج العرب استعدادا لأمم أفريقيا. وتستضيف مصر أمم افريقيا خلال الفترة من 21 يونيو الحالى وحتى 19 يوليو المقبل.

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