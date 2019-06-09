شكرا لقرائتكم مسلحون يهجمون على عائلة الإسباني موراتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرضت عائلة ألفارو موراتا، مهاجم المنتخب الإسباني لهجوم في منزلهم من قبل مسلحين أثناء مباراة المنتخب الإسباني في جزر فارو وانتهى الهجوم بسرقة مقتنيات ثمينة من منزل النجم الإسباني.

وكان المنتخب الإسباني قد تغلب على منتخب جزر فارو بأربعة أهداف مقابل هدف يوم الجمعة في إطار التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في جزر فارو في شمال المحيط الأطلسي.

Advertisements

وبينما كان موراتا، المحترف ضمن صفوف اتليتكو مدريد، يحتفل بالفوز هناك، اقتحم عدة رجال مسلحين منزله الواقع في منطقة قريبة من مدريد، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ايه إس" الإسبانية ووسائل إعلام أخرى اليوم الأحد استنادا إلى الشرطة الإسبانية.

وحسب هذه التقارير، فإن اليس، زوجة موراتا، وولديها التوأم، اليساندرو وليوناردو(11 شهراً) كانوا في المنزل وقت وقوع الهجوم. وذكرت هذه التقارير الإعلامية أن عائلة موراتا وواحدة من العاملين في المنزل مروا بلحظات مروعة وعانوا "صدمة هائلة" دون التطرق إلى تفاصيل.

في الوقت نفسه، أشارت التقارير إلى عدم وقوع إصابات جراء الهجوم ولفتت إلى أن المهاجمين الملثمين لاذوا بالفرار دون أن يتم التعرف عليهم وقد تمكنوا من الاستيلاء على مقتنيات قيمة بينها مجوهرات وساعات فاخرة بالإضافة إلى أشياء أخرى عاطفية حسبما ذكرت صحيفة "ايه إس".