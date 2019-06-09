البرتغال تُتوج بطلاً لبطولة دوري الأمم الأوروبية لعام 2019 بعد هزيمة هولندا بهدف دون رد

يلتقي اليوم منتخبي هولندا والبرتغال في ختام مواجهات بطولة دوري الأمم الأوروبية لعام 2018/2019 في مباراة تُقام على ملعب الدراجاو، ويطمع كرستيانو رونالدو في تحقيق هذه البطولة مع منتخب بلاده هذه المرة بعد المستوى الجيد الذي ظهر به مع فريقه في الموسم المُنقضي.

موعد مباراة البرتغال وهولندا

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية والحادية عشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات والسابعة إلا ربع بتوقيت جرينتش، وتُنقل المباراة على قناة بي إن سبورت الرياضية الأولى بتعليق عصام الشوالي في أمسية رائعة.

نتيجة مباراة البرتغال وهولندا

يقف التاريخ إلى جانب البرتغال في لقاءات المنتخبين حيث فازت هولندا في مباراتين فقط بينما فازت البرتغال في 5 مباريات وجمع التعادل بين الفريقين في 3 لقاءات فقط، وتبحث هولندا عن الفوز بالمباراة الثالثة لها ورفع الكأس في ملعب الدراجاو لتُتوج ببطولة جديدة.

الدقيقة 18: التعادل السلبي يُسيطر على اللقاء ووسط ملعب البرتغال يستحوذ على الكرة طوال الوقت وكرستيانو الأخطر.

الدقيقة 32: هجمة مرتدة لهولندا لكن التمرير السيء يُهدي الكرة لدفاعات البرتغال لبدء هجمة جديدة.

الدقيقة 44: هجمة قوية لصالح البرتغال لكن تمر بسلام على مرمى هولندا وفان دايك يظهر بقوة في لقاء اليوم

الدقيقة 60: البرتغال تتقدم بهدف أول لها في المباراة بعد استحواذ على الكرة طوال الساعة الأولى من عمر اللقاء

نهاية المباراة بفوز البرتغال على هولندا بهدف دون رد وتُتوج ببطولة دوري الأمم الأوروبية لعام 2018/2019.